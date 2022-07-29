حالة نادرة على مستوى العالم ولادة “طفل داخل طفل” في دولة عربية

محمد بن مسعود - الدمام - اكتشف الأطباء في مصر حالة نادرة لطفلة مولودة وفي ‏بطنها جنين، وهي من الحالات النادرة على مستوى العالم، وأن يتم ولادة “طفل داخل طفل”.

وفي التفاصيل فقد اكتشف استشاري طب أطفال في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، حالة نادرة لطفلة مولودة وفي ‏بطنها جنين، بعد شكوك أسرة الطفلة بوجود انتفاخ في بطن الطفلة، وبعد إجراء أشعة تشخيصية تبين وجود ‏جنين داخل بطن الطفلة، ما يزال في بداية التكوين، وبعد قيام الطبيب بتشخيص الحالة، جرى تحويلها إلى ‏جراحة الأطفال بمستشفى طب الأطفال بجامعة المنصورة لاتخاذ القرار الطبي المناسب.‏

وقال الدكتور زياد إسماعيل، استشاري طب الأطفال في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، فوجئت بأسرة ‏الطفلة تحضرها لي بعد ساعة من ولادتها بإحدى قرى مركز شربين، ولوجود شيء في بطنها غير ‏طبيعي عبارة عن شكل ورم أو انتفاخ وكان لابد من عمل أشعة تشخيصية لاستبيان الأمر وبين أنها حالة ‏‏”طفل داخل طفل” نادرة الحدوث، وفقا لموقع مصراوي .

وأضاف إسماعيل أن هذه الحالة تعتبر ثاني حالة يتم اكتشافها في مصر وسبق وأن تم تسجيل حالة في ‏جامعة عين شمس، وهي من الحالات النادرة على مستوى العالم، وأن يتم ولادة “طفل داخل طفل” وهو ‏عبارة عن نخاع عظمي وأوردة وشرايين وهو طفل غير مكتمل.‏

وأشار إلى أنه جرى تحويل الطفلة إلى مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، وذلك من أجل إجراء أشعة رنين ‏مغناطيسي، وفحصها جيدة قبل تحضيرها إلى الجراحة المقرر لها الأحد المقبل لإزالة الطفل الموجود داخل الطفلة، وتحديد مكانه ‏بكل دقة لإزالته كاملا.‏

وأكد أن الأم ولدت ظهر اليوم في إحدى قرى شربين ولادة قيصرية، وهي ثاني ولادة للأم، والطفلة ‏المولودة طبيعية إلا أن هذا الجزء الموجود هو الذي أثار انتباه أسرتها.‏