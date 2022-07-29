خطيب المسجد النبوي: الدنيا دار ابتلاء فأحسنوا فيها لتستحقوا الثواب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال خطيب الجمعة بالمسجد النبوي عبد المحسن القاسم، إن الدنيا دار ابتلاء فأحسنوا فيها لتستحقوا الثواب.
وفي سياق متصل، دعا خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد المسلمين لأن يجدُّوا في أعمالهم ويحذروا الصحبة التي تولد الرذائل، مشددا على ضرورة المحاسبة الصادقة للنفس تورث الرضا والسعادة.
وقال:”أخلصوا في أعمالكم وراعوا الأعمال الصالحة رعاية القلوب، وحاسبوا أنفسكم و التزموا التقوى ومن لم يحاسب نفسه دامت خسارته
أضاف:” اعلموا أن دنياكم لا تقوم إلا بقيام الدين ولن تنالوا العزة إلا برضى الله”
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