مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وتراجع أعداد المتعافين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 284 حالة إصابة.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 248 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 36 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 809274 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9247 حالة.
وأشارت إلى انخفاض منحنى الحالات الحرجة؛ حيث خرجت 11 حالة من غرفة العناية المركزة خلال الساعات الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات 139 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 491 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 794435 حالة.
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