مصرع طيارين في تحطم طائرة ميغ في الهند

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

لقي طياران حتفهما في الهند بعد تحطم طائرة مقاتلة خلال طلعة تدريبية، حسبما أفاد سلاح الجو، مما عزز مخاوف السلامة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة ميغ-21 سقطت مساء الخميس في صحراء ولاية راجاستان الغربية بالقرب من مدينة بارمر.

ويعد الحادث هو السادس الذي تمنى به طائرة ميغ-21 منذ يناير 2021، مع مقتل خمسة طيارين.

وأوضحت القوات الجوية الهندية إن طائرة التدريب “تعرضت لحادث” وصدر أمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب تحطمها.