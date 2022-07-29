اخبار الخليج – في أقل من ساعة.. شرطة العاصمة تقبض على شخص تعمد إشعال الحريق بأحد المباني في المنامة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مديرية شرطة محافظة العاصمة عن تمكنها من القبض على شخص (38 عاماً) تعمد إشعال الحريق بأحد المباني في منطقة المنامة صباح اليوم وهو في حالة غير طبيعية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن مديرية شرطة محافظة العاصمة تمكنت من القبض على الجاني في أقل من ساعة من وقوع الحريق.