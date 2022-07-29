محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مديرية شرطة محافظة العاصمة عن تمكنها من القبض على شخص (38 عاماً) تعمد إشعال الحريق بأحد المباني في منطقة المنامة صباح اليوم وهو في حالة غير طبيعية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
يشار إلى أن مديرية شرطة محافظة العاصمة تمكنت من القبض على الجاني في أقل من ساعة من وقوع الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – في أقل من ساعة.. شرطة العاصمة تقبض على شخص تعمد إشعال الحريق بأحد المباني في المنامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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