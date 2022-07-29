اخبار الخليج – هالة نبيل كانو تحصل على ماجستير إدارة الأعمال الدولية من المملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت هالة نبيل كانو على شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال الدوليه من جامعة ( SOAS University of London) بالمملكة المتحدة. وقد شهد السيد نبيل خالد كانو حفل تخرج ابنته وذلك بحضور عدد من أفراد العائلة.

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