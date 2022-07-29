أمانة الشرقية تنفذ 1200 زيارة للمنشآت التجارية

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المناطق_ المنطقة الشرقية نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الحالي، 1200 زيارة للمنشآت التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بمحافظة قرية العليا؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية. وأسفرت الجولات عن تسجيل 450 مخالفة وإنذارا، وإتلاف 1100 كيلو غرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأصدرت الأمانة خلال الفترة المذكورة بقرية العليا 65 رخصة جديدة، وجددت 25 رخصة، وأصدرت 120 شهادة صحية وجددت 80. ونفذت خلال نفس الفترة أعمال تطهير 850 موقعا بالمحافظة والهجر التابعة، ورفعت 200 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء، وعالجت 175 مترا من حفر الشوارع، وكذلك نفذت أعمال طلاء 4000 متر طولي من الأرصفة ومعالجة 5400 متر طولي من الأرصفة المتهالكة، وأعمال زراعة 9700 شجرة و55 ألف وردة وزهرة. وافتتحت الأمانة مؤخرًا مشروع الممشى الرياضي بالمحافظة بطول 600 متر وعرض 3 أمتار وزراعة مسطحات خضراء، بإجمالي 1800 م2 وإنشاء حديقة أطفال متضمنة 5 ألعاب. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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