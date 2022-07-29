قريباً ..”واتساب” يتيح ميزة إلغاء حالة “متصل”

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أفادت تقارير، أن تطبيق التراسل الفوري “واتساب” يعمل على مجموعة جديدة من المميزات التي من المتوقع إطلاقها خلال العام الجاري.
وتتضمن المميزات المنتظر طرحها قريباً؛ وفق موقع “WABetaInfo”، زر تصفية الدردشة غير المقروءة، وميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإخفاء حالة “متصل”، فيما تعد ميزة إخفاء حالة الاتصال امتداداً لسلسلة من الميزات التي تم طرحها في واتساب، والتي تشمل إخفاء صورة الملف الشخصي، والحالة، وآخر ظهور.
وتوفر ميزة إخفاء حالة الاتصال خيارين للمستخدم، أحدهما يتيح ظهورها للجميع، والآخر يتبع الضبط الموجود في خانة “آخر ظهور”؛ ولذلك فإن اختيار “لا أحد” في هذا الضبط يعني عدم ظهور حالة “متصل”.
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Source almnatiq
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