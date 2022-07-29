أكثر من 261.9 ألف حاج يصلون إلى المدينة بعد أداء مناسك الحج

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وصل إلى المدينة المنورة، أمس (الخميس)، أكثر من 9.6 ألف حاج من عدة جنسيات، ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة، بعد أداء مناسك الحج ما يقارب 261.9 ألف حاج.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل أكثر من 249.4 ألف حاج، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج.

وأبانت أن مركز حجاج البر استقبل أكثر من 8 آلاف حاج، ووصل أكثر من 4 آلاف حاج إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وأشارت الإحصائية إلى مغادرة أكثر من 11 ألف حاج، المدينة المنورة أمس (الخميس) عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر.

وذكرت أن إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم بعد الحج عبر كافة المنافذ بلغ أكثر من 180.7 ألف حاج، ووصل عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أكثر من 81.1 ألف حاج مساء أمس.



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Source akhbaar24

