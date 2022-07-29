هكذا يؤثر البنجر على صحة الكبد

محمد بن مسعود - الدمام - يعد البنجر من أكثر الأطعمة المفيدة للإنسان، فهو يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لصحة الكبد، ويحفزه على إنتاج الصفراء، لتحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وفي هذا التقرير نستعرض فوائد البنجر.

فوائد البنجر

1. يحسن تدفق الدم إلى الكبد

يعد البنجر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة القوية، ويحسن من تدفق الدم للجسم والكبد.

2. يعزز صحة الكبد

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة، وفيتامين أ، وفيتامين ب6، والحديد، وتساعد هذه المركبات في حماية الكبد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وفي تعزيز قدرته على إزالة السموم من الجسم.

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يقي من التهاب الكبد

يحسن البنجر من القدرة على التحمل القلبي التنفسي لدى الرياضيين من خلال زيادة الكفاءة، وتحسن الأداء على مسافات مختلفة، وزيادة القدرة على تحمل الإرهاق لوقت طويل.

وقد يحسن أداء القلب والجهاز التنفسي القدرة على امتصاص الأكسجين، الأمر الذي قد يقي من الإصابة بالتهاب الكبد الذي قد يتطور لاحقًا إلى تليف في الكبد.

فوائد أخرى

يوفر العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتشمل فيتاميني “سي و”ب 6” والبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد، ما يجعله يعمل على خفض ضغط الدم، وتحسين عملية الهضم، وتعزيز تدفق الدم للمخ، ويساهم أيضا في إنقاص الوزن.