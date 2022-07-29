هل يحق للمؤجر إلغاء التجديد التلقائي للعقد ورفع القيمة الإيجارية؟.. الشبكة تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ردت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى أحقية المؤجر في رفض التجديد التلقائي للعقد قبل رفع القيمة الإيجارية.

وقالت إنه يحق للمؤجر إلغاء التجديد التلقائي للعقد، ورفع القيمة الإيجارية عند إبرام عقد جديد عبر الشبكة. وأوضحت الشبكة، أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقد جديد أو تجديد لعقد سابق تبلغ 125 ريالاً لكل سنة.

وأشارت إلى أنه يتم دفع الرسوم من قِبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.