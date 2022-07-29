«العدل»: في حال الطلاق.. تتغير الحالة الاجتماعية في «أبشر» بعد صدور الوثيقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة العدل، أن الوثائق الصادرة من خلال موقعها الإلكتروني لا تتطلب التصديق، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال الرابط التالي https://najiz.sa.

وكشفت أنه في حال صدور وثائق الطلاق الإلكترونية فيمكن الدخول عبر بوابة «ناجز» والضغط على أيقونة «الحالات الاجتماعية» ثم «الوثائق المعتمدة».

وحول الفترة التي يتم خلالها تغيير الحالة الاجتماعية بعد الطلاق في منصة «أبشر»، أكدت «العدل» أنه حسب إجراءات الخدمة، يتم إشعار وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلكترونياً بالحالة الاجتماعية بعد صدور الوثيقة من قبل وزارة العدل، كما أنه يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx وستصل وثيقة توثيق الطلاق على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام أبشر.

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يذكر أن وثيقة توثيق الطلاق هي البديل عن صك الطلاق، ويمكن التقدم بطلب توثيق الطلاق عبر الرابط التالي: ‌https://inhaatportal.moj.gov.sa/tabsnew.aspx، وإذا كان الطلاق الثاني أو الثالث لا بد من التقدم بالطلب وإرفاق صك الطلاق الأول والرجعة.