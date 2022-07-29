اخبار الخليج – اجتماع جمعية الأعمال والصداقة البحرينية اليابانية الافتراضي

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت جمعية الأعمال والصداقة البحرينية اليابانية اجتماع مجلس الأدارة بتاريخ 27 يوليو 2022. وقد ترأس الاجتماع رئيس الجمعية السيد ناصر العريض وبحضور نائب الرئيس السيد ناوكي ناكامورا من شركة يوكوجاوا وأعضاء مجلس الإدارة . تضمنت المناقشة حول تنظيم فعاليه الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على القطاع التجاري وبيئة الأعمال الإقليمية ،كذلك فعالية الثقافة اليابانية للشباب وغيرها من فعاليات لسنه ٢٠٢٢ وسبل تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الشعبين .

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