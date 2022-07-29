شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يكشف حقيقة أزمة حمدي النقاز مع الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثير الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الأنباء التي أشارت إلى عدم قانونية تسجيل النجم التونسي حمدي النقاز في صفوف الأهلي السعودي الموسم الماضي.

وقام الاتحاد السعودي لكرة القدم بكشف حقيقة هذا الأمر حيث أكد بعدم صحة الأنباء المتداولة.

وقام الاتحاد السعودي بالتأكيد أن النقاز لم يكن اسمه مدونٌ في نظام الـ(TMS) التابع للاتحاد الدولي تحت قائمة الزمالك المصري، عندما وقع للأهلي مما يعني صحة انتقاله للفريق السعودي.

الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل أزمة النقاز

وأفاد الاتحاد السعودي أن فريق الأهلي السعودي قام بتقديم حينها إفادة رسمية من نادي الزمالك يؤكد فيها أن النقاز لم يقيد رسميًا في قائمته.

وكان قد أعلن نادي الزمالك المصري عن إنتهاء العلاقة بينه وبين اللاعب التونسي بشكل رسمي بالتراضي وهو ما يتنافى عن البيان الذي نشره الزمالك أيضا في شهر أكتوبر الماضي عندما أعلن اتمامه الاتفاق على التسوية مع اللاعب.

يذكر أن كل من الهلال والفيصلي قاما بتقديم احتجاج ضد مشاركة النقاز في صفوف الأهلي أمامهما بحجة عدم صحة التسجيل ومطابقة شروط التسجيل لخارج الفترات المقررة رسميًا، وتم رفض الاحتجاجين في حينه.