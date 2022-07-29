وزير الطاقة يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم في الرياض، مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك.

وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية ـ الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها.