وزير الطاقة يناقش مع نوفاك مستجدات أعمال اللجنة السعودية – الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الجمعة) في الرياض، مع نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك.

وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية – الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها.