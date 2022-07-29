“اثعوه” تكتسح التوقيت القياسي لفئة الحقايق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

فازت اليوم البكرة ” اثعوه” لمحمد ربيع المري بالمركز الأول في منافسات الفترة الصباحية لفئة الحقايق، كما حصدت أفضل توقيت عند 4:37.744 وهو أفضل توقيت قياسي للحقايق منذ أمس، ضمن السباقات التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وجاءت بقية النتائج بالمراكز الأولى للأشواط الـ 13 الأخرى على النحو التسلسلي التالي: “عزام” لعلي مسعود المري، “الغزيل” لسعد علي المري، “متعب” لـعلي مسعود المري، “المسك” لحمد عبدالله المري، “عناد” لحسن فحيمان الحويطي، “أصايل” لسعد سالم المري، “سرمد” لـفيصل سالم المري، “شنذاره” لـنواف فلحان القرشي، “لابد” لسعود خالد حثلين، “شواشه” لعبدالهادي هضبان المري، “كرار” لمحمد علي المري، “بلشه” لـعاطف عطية القرشي، “السامي” لمحمد علي المري، “ريمه” لـخليف رشيد الحربي وأخيراً “المستشار” لـثايب عوده الشمري، يحقق المركز الأول في الشوط الصباحي السادس عشر.