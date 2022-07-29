الحصيني عن طقس الجمعة: درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي بمعظم المناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن درجات الحرارة اليوم الجمعة، على معظم مناطق المملكة، أقل من المعدل السنوي، مع رطوبة نسبية في الليل والفجر.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه حسب المراصد، متوقع من اليوم الجمعة وحتى صباح السبت، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا.

وأضاف أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من وسط الشرقية وجازان وعسير والباحة وجنوبي الرياض والشرقية، إضافة إلى سلطنة عُمان والإمارات والبحرين وقطر واليمن.

وتابع الحصيني قائلا: إن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها عصر أمس الخميس كانت في الكويت وبلغت 46 مئوية، وفي المملكة كانت مدينة رفحاء؛ حيث سجلت 45 مئوية، وأقلها كانت في أبها 29 مئوية.

وأضاف أن الرياض سجلت درجات حرارة أقل من القريات وحائل، بحرارة بلغت 39 مئوية، وهي أقل من المعدل السنوي.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد.

وتابع مركز الأرصاد، أن الحالة المطرية تشمل مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة (الطائف).

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.

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Source almnatiq

