وزير الطاقة يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي فرص التعاون بين البلدين

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عقد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ اجتماعاً اليوم (الجمعة) في الرياض، مع نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي، ألكسندر نوفاك.

وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية – الروسية المشتركة، كما بحث فرص التعاون بين البلدين في إطار عمل اللجنة.



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Source akhbaar24

