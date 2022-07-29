السفير الفرنسي لدى المملكة يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس

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أشاد السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، اليوم، بالشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر.

وأشار «بويّ»، إلى ما شهدته العلاقات السعودية الفرنسية من تطورات متسارعة خلال عام 2021، والتي من بينها انعقاد منتدى الأعمال السعودي الفرنسي والاتفاق على تعزيز الشراكة في مجال الاقتصاد والأمن الدفاع وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لجدة ديسمبر الماضي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، التقى في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفور وصول سمو ولي العهد قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي الذي رحب بسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في فرنسا، متمنيًا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سمو ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.

وأقام الرئيس الفرنسي مأدبة عشاء تكريمًا لسمو ولي العهد، وعقد الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعًا موسعًا بحضور وفدي البلدين.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر مغادرته باريس بعد زيارة رسمية.

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Source almnatiq

