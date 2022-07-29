القيادة تهنئ ملك المملكة المغربية بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. من جهته، بعث ولي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة للملك محمد السادس، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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