فلكية جدة: فجر السبت ذروة تساقط شهب دلتا الدلويات بسماء المملكة

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المناطق_جدة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن زخة شهب دلتا الدلويات، تصل إلى ذروة تساقطها خلال ساعات ما قبل شروق الشمس، صباح غد السبت، بسماء السعودية والوطن العربي.

وأوضحت فلكية جدة، أنه يتوقع أن يبدأ عرض تساقط الشهب، من الساعة (03:00) فجرًا، بمعدل نحو 25 شهابا بالساعة، ولكن العدد الفعلي متروك للرصد المباشر بمراقبة الأفق الجنوبي وسوف تستمر إلى ضوء الفجر.

وأضافت أنه لحسن الحظ فإن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر ويغرب مبكرًا، ما يعني بأن السماء ستكون مظلمة لتساقط الشهب، بشرط أن يكون الرصد من موقع بعيد عن أضواء المدن.

وأشارت فلكية جدة، إلى أن عين الإنسان تحتاج لنحو 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، وعلى الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات رصد، فالشهب ترى بالعين المجردة.

وتعتبر دلتا الدلويات من الشهب المتوسطة، وتنشط سنويًا في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس، وتنتج ما يصل إلى نحو 25 شهابا بالساعة عند ذروتها ولكن العدد الحقيقي يكون عند الرصد المباشر.

وأضافت فلكية جدة، أن شهب دلتا الدلويات تشتهر بالكرات النارية الساطعة السريعة، وهي تشاهد من النصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، إلا أن رؤيتها أفضل في خطوط العرض الجنوبية (جنوب خط الاستواء)، بالإضافة إلى أن المناطق الاستوائية والمجاورة لخط الاستواء.

وأوضحت أنه يعتقد أن مصدر شهب دلتا الدلويات هو المذنب ( 96P ماكهولز)، ففي هذا الوقت من العام يعبر الأرض أثناء دورانه حول الشمس؛ حيث تصطدم قطع الحصى بأعلى الغلاف الجوي بسرعة 41 كيلومترا بالثانية، وتحترق على ارتفاع ما بين 70 إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض، عندها تظهر كشريط من الضوء.

يُشار إلى أن شهب دلتا الدلويات سوف تستمر لعدة أسابيع بعد الذروة، ولكن بمعدل أقل، وسوف تتحد مع شهب البرشاويات، ما يجعل رصدها مفتوحا خلال هذه الفترة.

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Source almnatiq

