شاهد.. سقوط شاشة عرض كبيرة على راقصين أثناء حفل في هونج كونج

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أدي سقوط شاشة عرض كبيرة على خشبة مسرح خلال حفل موسيقي في هونج كونج، لإصابة اثنين من الراقصين، أحدهما حالته خطيرة.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط الشاشة على راقصين خلال حفل لفرقة “ميرور” أمس (الخميس)، فيما أشارت وسائل إعلام إلى تعرض 3 من الجمهور لإصابات.
وقال الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، إن الحكومة ستحقق في الأمر وستراجع إجراءات السلامة لحماية الفنانين والعاملين والجمهور، معبراً عن تعاطفه مع المصابين.
وأمرت حكومة المدينة الفرقة، التي كانت تعتزم تقديم 12 عرضا في المكان، بتعليق عروض الفرقة القادمة، وذلك لحين التأكد من أن هيكل المسرح آمن.
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Source akhbaar24
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