منها السمسم.. تعرف على أفضل أطعمة لخفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم

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يعد النظام الغذائي السليم أمرًا ضروريًّا بالنسبة للجسم، ويساعد هذا النظام في الحد من الكوليسترول الضار وأثره على الجسم.

وهناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول: البروتين الدهني العالي الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة، ويؤدي النوع الأخير إلى تراكم الدهون في الأوعية الدموية، لذا فهو يعتبر كوليسترولاً ضاراً بالجسم.

وذكرت جمعية القلب الأمريكية أن كوليسترول البروتين الدهني العالي الكثافة يمكنه التقاط كميات زائدة من كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة وينقله إلى الكبد بحيث يمكن تكسيره وإفرازه من الجسم، إلا أن هذا الأمر لا يقضي بشكل كامل على الكوليسترول الضار.

ويمكن تجنب ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف وتقليل كمية الدهون المشبعة التي تتناولها.

وشددت الدراسات، وفقا لصحيفة “أكسبريس”، على الحد من الأطعمة التي بها دهون مشبعة مثل الحليب الكامل الدسم، والنقانق، والفطائر، والبوظة، والشوكولاتة، والبسكويت، والكيك، والمعجنات، والسمنة، والجبنه، والكريم، والكريمة حامضة.

ونصحت منظمة Live To The Beat الخيرية بتناول الأطعمة والفواكه التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار بالجسم مثل الافوكادو، واللوز، والبندق، والجوز البقان، وبذور اليقطين، وحبوب السمسم.





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Source akhbaar24

