“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة بجمرك مطار الملك فهد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك مطار الملك فهد في 11 أغسطس المقبل.

واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر.

وأكدت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، مؤكدة أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

يذكر أن الهيئة أعلنت يوم أمس عن إقامة مزاد علني لبيع السيارات في جمرك ميناء جازان في 10 أغسطس المقبل.

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Source almnatiq

