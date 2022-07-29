“توكلنا” يوضح خطوات استخدام خدمة استعراض المهام

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح تطبيق “توكلنا”، خطوات استخدام خدمة استعراض المهام التي تتيح للمُستخدم استعراض المهام التابعة له.
وأكد التطبيق أن خدمة استعراض المهام توفر للمُستخدم المهام التابعة له، وتتيح له التذكير بتجديد الوثائق المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء.
وأشار إلى أن خطوات استخدام الخدمة تتمثل في الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ومن الصفحة الرئيسية يمكن للمُستخدم استعراض المهام المتاحة.
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