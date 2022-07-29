البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن حزمة بقيمة 10.54 مليار دولار أمريكي لبرنامج الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية في البلدان الأعضاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

عقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس اجتماعاً مشتركاً استثنائياً لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية ، ومجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD) ، ومجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) ، برئاسة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور محمد الجاسر.

ووافق الاجتماع المشترك على حزمة بقيمة 10.54 مليار دولار أمريكي لبرنامج الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي(FSRP) التي ستدعم البلدان الأعضاء في معالجة أزمة الغذاء المستمرة ، وزيادة جهود المجموعة المستمرة للمساهمة في تعزيز قدرة أعضائها على الصمود في وجه الصدمات الناتجة عن مشكلة الأمن الغذائي في المستقبل.

وكجزء من الحزمة الشاملة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ،سيساهم البنك بما يصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي في تمويل إجمالي للبلدان الأعضاء ، بما في ذلك موافقات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي وصرف عاجل للمشروعات القائمة بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي ، كجزء من منهج “مجموعة واحدة – هدف واحد” .

ويتضمن البرنامج مساهمات كبيرة ومباشرة من قبل كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على النحو التالي: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: 4.5 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة ؛ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: 269 مليون دولار أمريكي لعمليات تنمية القطاع الخاص ؛ صندوق التضامن الإسلامي للتنمية: 75 مليون دولار أمريكي في شكل قروض ومنح وموارد رأسمالية ؛ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: 500 مليون دولار أمريكي لتغطية التأمين السياسي والائتماني، ولاستكمال الحزمة المالية لمجموعة البنك، سيوفر معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBi) البيانات الهامة والتحليلات وتقديم الدعم عن طريق المعلومات لاتخاذ القرارات الفعالة والمؤثرة.

ومن المتوقع أن توفر حزمة التمويل تمويلًا فوريًا يصل إلى 3.2 مليار دولار أمريكي (خلال فترة 18 شهرًا القادمة) للتدخلات قصيرة الأجل من خلال توفير الإمدادات الغذائية والزراعية الطارئة و الحماية الاجتماعية ودعم سبل العيش لأكثر السكان ضعفا.

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وسينصب التركيز الأساسي للبرنامج والجزء الأكبر من غلاف التمويل البالغ 7.3 مليار دولار أمريكي المتبقي ، الذي سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، على تطوير تدخلات مبتكرة متوسطة وطويلة الأجل لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية والأسباب الجذرية لمشكلة انعدام الأمن الغذائي في الدول الأعضاء، وهي تشمل انخفاض الإنتاجية ، والفقر الريفي ، وتغير المناخ ، وضعف مرونة النظم الزراعية والغذائية الإقليمية والوطنية من خلال ست مبادرات رئيسية: بناء القدرة الزراعية على التكيف مع تغير المناخ ؛ و سلاسل قيمة الأغذية والمدخلات؛ وإنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والوصول إلى الأسواق؛ ودعم سبل العيش الريفية؛ و تنمية الثروة الحيوانية والسمكية ، وبناء أنظمة إمدادات غذائية مرنة.

ويبلغ إجمالي الدعم التمويلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للزراعة والأمن الغذائي حاليًا 20.6 مليار دولار أمريكي ، تشمل 1538 عملية.