استقرار أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 107 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - استقرت أسعار النفط عند مستوى مرتفع في المعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل أوبك+، وإن حدت مخاوف الركود من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، 38 سنتا أو 0.4% إلى 96.80دولار للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة، ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 3%.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، عند التسوية عند 107.14 دولار للبرميل.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 8 سنتات أو 0.1% إلى 101.91 دولار للبرميل.
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