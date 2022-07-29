محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار صخري بطريق الملك خالد (طريق الحزام) بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان. وأظهر الفيديو الانهيار وتساقط الصخور بجانب الطريق، بعد عبور مركبة قبيل الانهيار بثوانٍ معدودة ، في لحظات تحبس الأنفاس. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نجاة قائد مركبة من انهيار صخري على طريق “الحزام” بـ”جازان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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