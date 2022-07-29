أمريكا.. مقتل 8 أشخاص إثر تعرض ولاية “كنتاكي” لفيضانات مدمرة

محمد بن مسعود - الدمام - لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسبّبت بفيضانات هائلة، في شرق ولاية كنتاكي الأمريكيّة، حسبما أعلن حاكم الولاية الذي يخشى ارتفاع حصيلة الضحايا.
وتحدّث الحاكم آندي بشير عن “أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث”، واصفًا إيّاها بأنّها “مدمّرة ومميتة”، في وقتٍ لا يزال عدد المفقودين غير معروف ويُتوقّع هطول أمطار غزيرة حتّى الجمعة.
وأضاف الحاكم: “في الوقت الحالي، أعتقد أنّني أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة”. وتوقّع أن يكون إجماليّ عدد القتلى “من رقمين”.
وفي منطقة جاكسون، تحوّل بعض الطرق أنهارًا، مع وجود سيّارات متروكة في كلّ مكان، وفي ظلّ هذه الظروف، لجأ كثير من السكّان إلى أسطح منازلهم، بانتظار إنقاذهم. وقال بشير في وقتٍ متقدّم بعد ظهر الخميس لقناة تلفزيونيّة محلّية إنّه تمّ إجلاء ما “بين 20 و 30” شخصًا عن طريق الجوّ.
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