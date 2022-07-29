توقعات طقس اليوم .. أمطار رعدية وسيول علي هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة (الطائف), في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية و الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر

متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.