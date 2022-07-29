طقس الجمعة.. هطول أمطار رعدية على عدة مناطق ورياح مُثيرة للأتربة بالرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة (الطائف).
ونوه إلى استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
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Source akhbaar24
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