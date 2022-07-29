“توكلنا”: خدمة استعراض المهام تُذكر المُستخدم بتجديد الوثائق المنتهية

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استعرض تطبيق “توكلنا”، خطوات استخدام خدمة استعراض المهام التي تتيح للمُستخدم استعراض المهام التابعة له.

وأوضح التطبيق، أن خدمة استعراض المهام توفر للمُستخدم المهام التابعة له، وتتيح له التذكير بتجديد الوثائق المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء.

وبيّن أن خطوات استخدام الخدمة تتمثل في الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ومن الصفحة الرئيسية يمكن للمُستخدم استعراض المهام المتاحة.





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Source akhbaar24

