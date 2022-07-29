︎ .

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها ألزمت جميع مصانع المياه بنقل وتوزيع المياه المعبأة باستخدام وسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب. وأوضحت الهيئة، أن وسائل النقل مغطاة بطبقة عازلة تُقلل من تأثير الحرارة وأشعة الشمس على المياه المعبأة بداخلها. وجاء تأكيد الهيئة رداً على استفسار من أحد الأشخاص، حول مدى وجود خطورة من نقل المياه بعبوات بلاستيكية في ظل الأجواء الحارة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء”: إلزام المصانع بتوفير طبقة عازلة من الحرارة خلال نقل المياه المعبأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.