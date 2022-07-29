بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من “كُود البناء السعودي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التطبيق التدريجي لكُود البناء السعودي. وأوضحت أن تطبيق الكُود في المرحلة الأخيرة شمل جميع أنواع المباني المصنفة فيه، بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع السابقة، مثل المستودعات بأنواعها ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، وورش إصلاح السيارات.

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