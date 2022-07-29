شاهد.. إعلامي كويتي يكشف عن منتج في الأسواق يتضمن مشتقات الخنزير

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المناطق_متابعات نشر الإعلامي الكويتي فهيد العيبان مقطع فيديو وثق اكتشافه منتج يتضمن مشتقات الخنزير أثناء تسوقه في أحد المراكز التجارية في الكويت. وأظهر العيبان خلال الفيديو جانبا من المنتجات داخل المركز التجاري ومن ضمنها منتج مدون عليه اسم ” bernie’s farm” ويحمل صورة خنزير. وأشار إلى أنه شعر بالاستغراب عندما وجد هذا المنتج وسأل الموظفة ليكتشف أنه يتضمن مشتقات الخنزير. وفي نهاية المقطع طلب العيبان من أحد الموظفين في المركز أن يجمع كافة الكميات الموجودة من هذا المنتج ويضعها في عربة التسوق. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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