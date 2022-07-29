مستجدات الغزو الروسي.. موسكو تُدمر مستودعات ذخيـرة وألمانيا تزود كييف بمدافع

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تواصل القـوات الروسية عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية وتحديداً بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تزامن ذلك مع موافقة الحكومة الألمانية على بيع 100 مدفع هاوتزر لأوكرانيا.

روسيا تدمر مستودعات ذخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت 6 مستودعات ذخيـرة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية المُعلنة ذاتياً ومنطقة ميكولايف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن القـوات الروسية أصابت خلال يوم 9 مراكز قيادة وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 173 منطقة، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات أوكرانية بدون طيار “درون”.

وصول 100 ألف أوكراني إلى بريطانيا

أكدت الحكومة البريطانية، وصول أكثر من 100 ألف أوكراني، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

وتعطي بريطانيا أولوية لمنح تأشيرات للأوكرانيين، ما أدى إلى تعطيل منح تأشيرات العمل والدراسة للعديد من المتقدمين من دول أخرى.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد تم تسجيل ما يقرب من 6.2 مليون لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا حتى 26 يوليو، وتقدم ما يزيد عن نصف هذا العدد بطلبات للحصول على إقامة مؤقتة.

ألمانيا تبيع أقوى المدافع لأوكرانيا

وافقت الحكومة الألمانية، على بيع 100 مدفع هاوتزر ألماني من نوع “PZH-2000” إلى أوكرانيا.

وجاءت الصفقة الجديدة من مـدفع “بي زد إتش 2000” ذاتي الدفع، بعدما سلمت برلين في يونيو الماضي لكييف نحو 7 مدافع من هذا الطراز لسد النقص في سـلاح المدفعية الأوكرانية.



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Source akhbaar24

