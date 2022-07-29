شركة «سابك» تعلن توفر وظائف شاغرة

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المناطق_متابعات أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: مراقبة توريد المنتجات. المؤهلات والخبرات: شهادة جامعية في المالية / المحاسبة مرغوب فيه: برامج تنفيذية بعد التخرج في المجالات التي تشمل CPA و CMA و CFA خبرة 4-6 سنوات خبرة عملية في المالية والمحاسبة مع التركيز على محاسبة المخزون وتكلفة المنتج. خبرة في صياغة السياسات الجديدة وتعديلها. معرفة متقدمة بتدفقات البيانات / القيمة ووظائف SAP معرفة واسعة وممتازة بمتطلبات إدارة الأعمال / المحاسبة (IFRS). يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. ميزة متعددة اللغات. طريقة التقديم : أوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يونيو 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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