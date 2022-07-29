“إيجار”: يحق للمؤجر إلغاء التجديد التلقائي للعقد ورفع القيمة الإيجارية

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أكدت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يحق للمؤجر إلغاء التجديد التلقائي للعقد، ورفع القيمة الإيجارية عند إبرام عقد جديد عبر الشبكة.

وأوضحت الشبكة، أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقد جديد أو تجديد لعقد سابق تبلغ 125 ريالاً لكل سنة، مبينةً أنه يتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.

وجاء تأكيد الشبكة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى أحقية المؤجر في رفض التجديد التلقائي للعقد قبل رفع القيمة الإيجارية.



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Source akhbaar24

