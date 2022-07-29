إطلاق نار والشرطة تطيح بالجاني.. هذا ما حدث في الجوف

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المناطق_متابعات
أعلنت شرطة منطقة الجوف، مساء أمس الخميس، أنه تم إلقاء القبض على شخصين لإطلاق أحدهما النار في الهواء وقيام الآخر بتوثيق ذلك ونشره.
وأضاف في بيان له أن مطلق النار عرض حياة الآخرين للخطر، والآخر قام بتوثيق تفاصيل حادث إطلاق النار، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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Source almnatiq
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