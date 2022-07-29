ولي العهد للرئيس الفرنسي: مباحثاتنا تؤكد رغبتنا في التنسيق والتشاور حول القضايا المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية شكر لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إثر مغادرته باريس بعد زيارة رسمية، قال فيها «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب فرنسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ولفخامتكم تحياتي وتقديري». متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب فرنسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ولفخامتكم تحياتي وتقديري».

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