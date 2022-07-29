ولي العهد يعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس الفرنسي بقصر الإليزيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وفور وصول ولي العهد قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي الذي رحب به في فرنسا، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.

كما كان في استقبال ولي العهد الوزراء في الحكومة الفرنسية وعدد من كبار المسؤولين.

فيما صافح الرئيس الفرنسي الأمراء والوزراء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

وأقام الرئيس الفرنسي مأدبة عشاء تكريما لولي العهد.

وعقد ولي العهد والرئيس الفرنسي اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين.

حضر الاجتماع الموسع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

فيما حضره من الجانب الفرنسي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية برونولي ماير، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا، ووزيرة تحول الطاقة أنياس بانيير رانشر، ووزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة أميلي أوديا كاستيرا، والوزير المكلف لشؤون أوروبا والتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفر بيشت، والسفير لدى المملكة لودوفيك بويل، ورئيس الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الأدميرال جان فيليب رولاند، والمستشار الدبلوماسي للشربا G7 و G20 إيمانويل بوني، ونائبة المستشار الدبلوماسي المكلف بالشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح برئاسة الجمهورية أليس روفو، ومستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط برئاسة الجمهورية باتريك دوريل، ورئيس بنك الاستثمار العام الفرنسي نيكولا دوفور.