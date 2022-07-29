الأمير محمد بن سلمان يبحث تطوير التعاون المتبادل مع اليونسكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي. وجرى خلال الاجتماع، استعراض المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع اليونسكو وفرص تطويره. حضر اللقاء، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن فرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الأميرة هيفاء آل مقرن، وراكان الطوق المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة. حضر اللقاء، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن فرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الأميرة هيفاء آل مقرن، وراكان الطوق المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة. فيما حضر من اليونسكو كبير الإداريين نيكولاس كاسيانيدس.

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