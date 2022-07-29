السعودية وفرنسا سجل حافل من الزيارات التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 96 عاما هي عمر العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، تخللتها 33 زيارة، تشكل سجلا حافلا في تاريخ العلاقات بين البلدين.

واعترفت فرنسا بحكم جلالة الملك عبدالعزيز عام 1926م، وبدأت العلاقات السعودية الفرنسية التاريخية، حيث أرسلت فرنسا قنصلا مكلفا لدى المملكة عام 1929م، وأقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة.

وفي عام 1967م دخلت العلاقات السعودية الفرنسية مرحلة جديدة متميزة راسخة ومستمرة إلى الآن، عقب زيارة تاريخية قام بها جلالة الملك فيصل إلى فرنسا للقاء الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول.

1926أول زيارة إلى فرنسا، الأمير فيصل »نائب الملك في الحجاز«.

1926الأمير فيصل يزور فرنسا وفي استقباله الرئيس الفرنسي جاستون دوميرج.

1929 أول قنصل فرنسي في المملكة.

1932الأمير فيصل يزور فرنسا ويلتقي الرئيس الفرنسي بول دومييه.

1936 أول بعثة دبلوماسية سعودية في فرنسا.

1967الملك فيصل بن عبدالعزيز في زيارة رسمية إلى باريس ويدشن عهدا جديدا من العلاقات السعودية

الفرنسية، في لقاء تاريخي مع الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول.

1968الأمير سلطان في فرنسا وكان وزيرا للدفاع حينها.

1970م جلالة الملك فيصل في فرنسا خلال عهد الرئيس جورج بومبيدو.

1975 – 1976 الملك فهد يزور فرنسا، وكان زيرا للداخلية حينها.

1978 - 1981 الملك خالد في فرنسا.

1979الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان يزور المملكة.

1981– 1990 الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في زيارة إلى السعودية.

1984أول زيارة للملك فهد بن عبدالعزيز إلى باريس، وهي الزيارة الثانية في عام

1987 - 1989 الملك فهد بن عبدالعزيز يزور فرنسا.

1985 - 1998 - 2001 – 2003 – 2005 زيارات ولي العهد الملك عبدالله لفرنسا.

1997 الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يقوم بزيارة المملكة كأول زيارة رسمية له بصفته رئيس الجمهورية الفرنسية.

1997 - 1999 الأمير سلطان في زيارة إلى فرنسا كان حينها نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

2001 - 2005 - 2006 الرئيس الأسبق جاك شيراك يزور المملكة، إحدى الزيارات لتقديم واجب التعزية في وفاة الملك عبدالله.

2006 الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد، يزور فرنسا.

2007خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في زيارة رسمية إلى باريس كملك.

2008 أول زيارة رسمية لنيكولا ساركوزي إلى المملكة العربية السعودية.

2008 – 2009 الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يزور السعودية.

2022ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية إلى فرنسا.