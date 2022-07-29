شكرا لقرائتكم خبر 50 جامعة عالمية ترتقي بمهارات كوادر ملكية العلا الشابة وقدراتهم السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز «برنامج العلا للابتعاث»، الذي يمثل نقطة مركزية تمتد منها جسور التواصل بين المبتعثين والمبتعثات مع مختلف جامعات دول الابتعاث، حيث ينظم المركز ورش عمل للمرشحين والمرشحات لبرنامج الابتعاث، ويدعم تطوير الخريجين والخريجات بفرص تدريبية تؤهلهم لسوق العمل ومتطلباته، كذلك يتيح التواصل والإجابة عن مختلف الاستفسارات حول استراتيجية الابتعاث.

ويعد «برنامج العلا للابتعاث»، إحدى أبرز ركائز الهيئة للاستثمار البشري وتعزيز القدرات المعرفية لأبناء وبنات محافظة العلا، وذلك ضمن استراتيجية التنمية الشاملة، بهدف تطوير الكوادر البشرية وما يدعم التنمية الاقتصادية، في سبيل الوصول لتصبح العلا وجهة سياحية عالمية.

وعلى هامش التدشين أطلقت ملكية العلا ملتقى الجامعات المتخصصة بحضور 50 جامعة عالمية.

وسيسهم البرنامج في بناء مجتمع معرفي متميز يمتلك المهارات والقدرات التي تتناسب مع أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتوجه الاستراتيجي لها، وسيوفر تعليما عالي الجودة في بيئات مشجعة للإبداع والابتكار ضمن تخصصات تسهم في الارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات العلا بهدف تمكينهم من المشاركة في عملية التحول بالمحافظة، وسيمكن أبناء وبنات العلا أكاديميا ومهنيا، مما سيعزز من مهاراتهم للمشاركة في كافة الأنشطة التطويرية، وما يؤهلهم لشغل الوظائف المهنية المستقبلية.

وأكمل البرنامج إطلاق مرحلته الثالثة في فبراير الماضي، بإعلان ترشيح نحو 300 طالب وطالبة، فيما سبقه إطلاق مرحلتين، كانت المرحلة الأولى في عام 2018م بابتعاث 168 مبتعثا ومبتعثة، والمرحلة الثانية في عام 2019م بابتعاث 292 مبتعثا ومبتعثة.

وتسعى ملكية العلا بشكل دائم إلى تجويد مخرجات «برنامج العلا للابتعاث»، وما يتصل بتطوير رأس المال البشري، من خلال البرامج التأهيلية، حيث أطلقت في شهر نوفمبر من العام الماضي، «معهد العلا للغات»، ويتكون البرنامج التأهيلي الذي يمتد لثمانية أشهر من عدد من المسارات التدريبية: المهارية، واللغوية، والتعريفية، والأنشطة والفعاليات، ويتلقى فيها المرشحون والمرشحات عددا من الدورات وورش العمل التي تؤهلهم لبدء تعليمهم الأكاديمي في دول الابتعاث.

4 دول للابتعاث:





أمريكا



بريطانيا



فرنسا



سويسرا



4 مستهدفات «لملتقى الجامعات»:





مشاركة المرشحين والمرشحات للابتعاث مع ممثلي الجامعات لمعرفة مميزات الجامعة



إنهاء متطلبات التقديم والقبول الأكاديمية للمتطلبات الدراسية



معرفة المزيد عن أنظمة الدول والتعليم فيها قبل السفر لبلد الابتعاث



الإلمام المعرفي بمراحل التدريب للحصول على الشهادات بعد إتمام الرحلة التعليمية



10 تخصصات لـ« برامج الابتعاث»تطور مرتكزات مهارية تلبي رؤية العلا: