إزالة 9 بسطات عشوائية ومصادرة طن خضراوات فاسدة بالطائف

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وأوضح مدير المكتب المهندس هاني القاضي أن السوق المركزي للخضار والفواكه يخضع لجولات رقابية مكثفة من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية، مبينا أن الفرق الرقابية أزالت 9 بسطات عشوائية داخل السوق مع مصادرة طن واحد من الخضراوات والفواكه جرى تسليمها إلى جمعية أرزاق لحفظ النعم في إطار الاتفاقية المبرمة بين مكتب الوزارة بالطائف والجمعية التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ممثلا في قسم الأسواق والمسالخ، ضمن جولاته الرقابية على السوق المركزي للخضار والفواكه، 9 بسطات عشوائية وصادر طنا واحدا من الخضراوات والفواكه بمشاركة اللجنة التنفيذية بالسوق.وأوضح مدير المكتب المهندس هاني القاضي أن السوق المركزي للخضار والفواكه يخضع لجولات رقابية مكثفة من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية، مبينا أن الفرق الرقابية أزالت 9 بسطات عشوائية داخل السوق مع مصادرة طن واحد من الخضراوات والفواكه جرى تسليمها إلى جمعية أرزاق لحفظ النعم في إطار الاتفاقية المبرمة بين مكتب الوزارة بالطائف والجمعية التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء.

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