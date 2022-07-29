نظام لتقييـم وتطويـر الجدارات الوظيفية بديوان المحاسبة

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ويأتي النظام انطلاقا من سعي الديوان لرفع كفاءة وفاعلية الأداء في كافة قطاعاته وفروعه، واستمرارا لبرامج التطوير المهني، واستكمالا لسعيه إلى التميز المؤسسي والرقمي، وتحقيق الريادة المهنية في المحافظة على المال العام، كما يقع النظام ضمن مبادرات محاور الخطة الاستراتيجية الرابعة للديوان للفترة (2022 - 2026م)، وتأكيدها على تنمية القدرات البشرية، وإيمانا من الديوان بأهمية خلق بيئة مستدامة للبحث والتطوير للعنصر البشري واستمرارية للنقل المعرفي في الأجهزة الرقابية.ويعمل نظام إدارة الجدارات الوظيفية (CMS) من خلال إطار عام للجدارات الوظيفية للمراجعين (Competency Framework for Audit Professionals, CFAP) المنبثق من الإطار الدولي للجدارات الوظيفية للمراجعين الصادر عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، آخذا في اعتباره المهارات والمعارف الفنية التي يحتاجها المراجع بما يمكنه من إنجاز أعماله بكفاءة وفاعلية.
ويعد الإطار العام للجدارات الوظيفية للمراجعين (CFAP) المفتاح الرئيس للتطوير المهني المستمر وخلق القدرات التنافسية والحصول على قوة بشرية مؤهلة وقادرة وراغبة بالعمل.
مرحلتان لنظام «إدارة الجدارات الوظيفية»:
- تقييم الجدارات
- إنشاء خطة التطوير الشخصية (PDP)
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