شكرا لقرائتكم خبر «أبشر» تدشن خدمات جديدة وتواصل تحقيق الإنجازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة الداخلية عبر منصتها الالكترونية «أبشر» في النصف الأول من العام الجاري 2022م إنجازات عديدة أسهمت في رفع مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وسهلت لـ 25 مليون هوية رقمية، الوصول إلى الخدمات المقدمة من خلالها، حيث تجاوزت 350 خدمة الكترونية.

ونفذت «أبشر» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022م عبر منصتها الالكترونية 11,600,000 عملية الكترونية، بمعدل تجاوز 64 ألف عملية يوميا منفذة، وفرت لـ 64 ألف مستفيد يوميا خدمة الكترونية متكاملة، لم يحتج فيها إلى زيارة مقار قطاعات وزارة الداخلية.

وتمكنت المنصة خلال هذه الفترة من تجديد 330,230 جواز سفر سعودي، و3,693,930 طلب توصيل بالبريد، وتنفيذ 176,509 عمليات في خدمة بياناتي، وإصدار 377,004 طلبات تفويض قيادة، وتجديد 452,968 رخصة قيادة، كما قدم 343,566 طلب ورقة إصلاح، وجددت 612,454 استمارة مركبة، إضافة إلى 2,362,199 عملية تجديد إقامة، وإصدار 1,937,737 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار 726,591 إقامة، ونقل خدمات 336,061 مقيما، وتمديد 287,939 تأشيرة خروج وعودة.

وكانت وزارة الداخلية دشنت عبر «أبشر» خلال تلك الفترة العديد من الخدمات، من ضمنها «لوحة بشعار، وإسقاط المركبات، وتجديد الهوية الوطنية الكترونيا»، إضافة إلى المزيد من الخدمات الالكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم.

وتعد «أبشر» رائدة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال خدماتها الالكترونية التي تهدف إلى تطوير مفهوم الحكومة الالكترونية، وأتمتة الخدمات الحكومية، ورفع مستوى أمن المعلومات؛ لتستمر رحلة المنصة في تقديم حلول تقنية بكل يسر وسهولة وبموثوقية عالية.