شكرا لقرائتكم خبر فعالية التأشيرة شرط لتصاريح العمرة لحاملي الزيارة العائلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت الوزارة أنه يمكن لصاحب تأشيرة الزيارة العائلية التسجيل في تطبيق «اعتمرنا» وإصدار تصاريح العمرة اعتبارا من 1 محرم وهو الوقت المحدد الذي أعلنت عنه الوزارة لبداية إصدار تصاريح العمرة من داخل المملكة وخارجها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت وزارة الحج والعمرة على صاحب تأشيرة الزيارة الراغب في تأدية مناسك العمرة وجود تأشيرة فعالة للتسجيل في تطبيق «اعتمرنا» وإصدار تصريح أداء العمرة.وأوضحت الوزارة أنه يمكن لصاحب تأشيرة الزيارة العائلية التسجيل في تطبيق «اعتمرنا» وإصدار تصاريح العمرة اعتبارا من 1 محرم وهو الوقت المحدد الذي أعلنت عنه الوزارة لبداية إصدار تصاريح العمرة من داخل المملكة وخارجها.

كانت هذه تفاصيل خبر فعالية التأشيرة شرط لتصاريح العمرة لحاملي الزيارة العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.