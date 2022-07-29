رصد 10 آلاف موقع مخالف للإجراءات الصحية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن ترددات المكافحة الحشرية في المواقع المستهدفة بلغت 8.836، شملت ترددات رش المباني، والمساجد، والمسالخ، والمطابخ، والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه، بينما بلغت أعمال مكافحة القوارض 10450 من أجل مكافحة بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطور البالغ في الأماكن العامة والمجمعات السكنية والحاويات.وأشارت إلى أنه جرى استخدام جميع الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات خلال موسم الحج؛ للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها، والتي شملت جميع الأحياء، وذلك من خلال جاهزية الحملة بكافة الإمكانيات، حيث خصصت 286 مستكشفا حشريا، و20 مشرفا ميدانيا، وأكثر من 849 عاملا، و195 سائقا.
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